米大リーグ機構（ＭＬＢ）が３日（日本時間４日）、ブレーブスのジュリクソン・プロファー外野手（３３）がＭＬＢの合同薬物予防治療プログラムに違反し、外因性テストステロンおよびその代謝物（パフォーマンス向上物質）が陽性反応を示し、１６２試合の無給出場停止処分となったと発表した。停止処分は６日から発効する。プロファーは昨季も薬物違反で８０試合の出場停止処分を受けたばかり。２度目の陽性反応を受け、今季は