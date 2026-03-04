巨人は４日、ジャイアンツ球場で１軍全体練習を行った。前日の雨によるグラウンドコンディション不良のため室内練習場での練習になった。冒頭の午前９時３０分から１０時３０分までの１時間、扉を締め切りシャットアウト。報道陣とファンに完全非公開として行った。キャンプ中にも非公開練習を行っていて、この日もサインプレーなどの確認を行ったとみられる。細かいプレーの精度アップへ入念に確認と準備を行なっている。