春風亭一之輔は、現代の演芸会を背負う落語家だ。一之輔にとって、没後15年を経ても大きな存在であり続けるのが、稀代の天才落語家・立川談志。生誕90年にあたる今、一之輔がカセットテープで聴いて衝撃を受けたという「鮮烈の一席」を振り返る。【取材・文／中村計（ノンフィクションライター）】高校2年生のときに聴いた『鼠穴』僕は後にも先にも落語を聴いて泣いたことは、たった一度しかないんです。それが高校2年生のとき