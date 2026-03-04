あなたは読めますか？突然ですが、「一匁」という漢字読めますか？歴史の授業や古い計量単位の話で見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「いちもんめ」でした！一匁とは、日本で古くから使われてきた重さの単位である「匁」の一つ分を指し、その重さは約3.75グラムに相当します。主に真珠の計量や貴金属の取引などで、現在も世界的な基準として使われることがあります。具体的な使