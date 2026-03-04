あなたは読めますか？突然ですが、「耽る」という漢字読めますか？文学的な表現などでよく見かける言葉ですが、意外と正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ふける」でした！この漢字は、一つのことに夢中になって、他のことを忘れるほど没頭することを意味します。主に、自分の好きな世界や思考に深く入り込む様子を指す言葉です。例文としては、時間を忘れて読書に耽る、あるいは、静かな夜にひとり