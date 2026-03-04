女優の川島海荷が4日までに自身のインスタグラムを更新。32歳の誕生日ショットを投稿した。3日に32歳の誕生日を迎えた川島。自身のインスタグラムで「レベル32！！！！！なりました」と報告した。「自分も自分の誕生日忘れかけていた時に、ランチでサプライズお祝いしてくれて……いろいろ生き返りました。レベルアップしつつ日々感謝を忘れずにいきたいと思います。いつも応援してくれる皆さまも本当にありがとう！いい作品