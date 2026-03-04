WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は18日より、「モーニング」ドリンクセットと「昼得セット」について値上げを実施する。きょう4日、発表した。【表】「サブウェイ」値上げほか…リニューアル内容「モーニングセット」のドリンクセットについて、「たまごチーズサンド＆ドリンク」「たまごハムサンド＆ドリンク」390円を、30円プラスした420円となる。また、「昼得セット」について