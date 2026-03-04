世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の本部が入るビルに掲げられた教団の名称＝4日午前、東京都渋谷区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散命令請求を巡る即時抗告審で、東京高裁は4日、解散を命じた東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を退ける決定をした。命令の効力が生じ、裁判所が選任する清算人が教団財産を調査・管理し、献金被害者への弁済などの清算手続きが始められる。宗教法人格は失われ、税制上の優遇措置