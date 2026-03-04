4日朝の東京株式市場で、日経平均株価の下げ幅は2100円を超え、5万4000円台まで下落しています。市場では、イラン情勢の悪化に加え紛争の長期化が懸念され、投資家のリスク回避姿勢が継続しています。三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフストラテジストは、今後の見通しについて「紛争と原油高が続く間は日本株は調整の動きが続きそうだ」としています。