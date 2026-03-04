定年の引き上げや再雇用制度の普及を背景に「年金繰下げ受給」への注目度が高まっています。65歳以降も働く人が増えたことで、その間は給与所得でやりくりしつつ、受給総額を増やすために繰下げを選択する人も増えているようです。しかし、年金の繰下げにはいくつか注意点があることはご存じでしょうか。70歳男性の事例をもとに、年金繰下げ受給の注意点をみていきましょう。あれ？…「年金の繰下げ受給」で起きた“思わぬ誤算”高