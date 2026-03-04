瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雨や雪の降っているところがあります。昼過ぎ以降もおおむね曇りで、岡山県北部では雨や雪の降るところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で13度、津山で11度の予想です。3日と同じくらいかやや低い気温になります。 5日は高気圧に覆われて、日差しがよく届くでしょう。朝の最低気温は岡山で2度、津山で3度、高松で4度の見込みです。日中の最高気温は岡山で15度、津