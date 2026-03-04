気候に左右されず、快適に過ごせる屋内のお出かけスポットとして人気の東京・お台場にある「レゴランド®・ディスカバリー・センター東京」。現在、4月19日（日）までの期間限定で、「よこはま動物園ズーラシア」とコラボした体験型イベント「レゴ®アニマルアドベンチャー」が開催されています。今回は、ママスタ編集部が親子で実際に体験してきた様子をレポートします。見つけて楽しい！「ミニランド」にどうぶつたちが