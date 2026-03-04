2026年2月にSNSで話題になった、集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第2位はがんで胃の3分の1を切除した宮迫博之さんへのインタビュー記事だ。術後の、心に残る食事について語っていただいた。 【画像】スキルス胃がんで入院中、宮迫さんの頭をよぎった術後メシ 2026年2月にSNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5。 第1位は、ついに結婚と第一子誕生を公表したケンドーコバヤシさんの