WBCもいいけれど、日本のプロ野球だってあと3週間で開幕だ。今年はいったいどんなシーズンになるのか。“エモやん”こと江本孟紀氏に今年のシーズンを好き放題占ってもらった。〈前後編の後編〉 【画像】「星野（仙一）みたいなタイプより、こういう大会の監督には向いてる」とエモヤンが太鼓判を押す監督 「今年の日本シリーズは阪神対日本ハム」 ――まずは昨シーズンのお話から。セリ