せっかく健診を受けても、忙しそうな病院では思うように質問もできず、専門用語に挫折して「ま、いっか」で終わる--だが、これまで眠っていた10年分の健診データを、AIで“比較できる形”に変えてみたら、大きな変動やゆるやかな悪化が見えてきた。身体の過去データをAI活用によって予防につなげるワザを紹介する。【画像】節約プランを練るのにも役だつAI新刊『AI×家事毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、