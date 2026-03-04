今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『猫いっぱいのお寺に行こう！！【紡乃世ことねのことちゃんねる】』というRaybackさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今回の行き先は京都府京都市。 猫が住職を務めるお寺風美術館、猫猫寺で作品を鑑賞した後、 お蕎麦屋さんで出汁の利いた温かいお蕎麦をいただきます。紡乃世詞音と双葉湊音と宮舞モカの3人による旅動画を投稿しているRaybackさんが、京都にあ