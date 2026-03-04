＜ブルーベイLPGA事前情報◇3日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンとして出場する。1年前の2025年大会で、6打差独走で優勝を飾った竹田麗央が、海南島に帰ってきた。「優勝することができてうれしかった。今年は今年として、新たな気持ちでプレーしたいと思います」。開幕前には地元のメジャー女王イン・ルオニン（中国）らと合同会見に応じ、大会の顔役を努めている。