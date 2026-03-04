＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇3日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞【画像】トラス好きな稲見萌寧がテストしたのがこのパターコーライグリーン対策をする選手が多いからか、開幕戦の会場にオデッセイが大量の新作パターをツアー供給。あまりの数に傍目では「何が何だか分からない」状態だ。既報の通り、青木瀬令奈が『DAMASCUS MILLED』と刻印されたシルバーの未発表作に前向きだったが、真っ赤な▲