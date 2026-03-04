世界平和統一家庭連合＝旧統一教会に対する解散命令請求をめぐる審理で、東京高裁は4日、教団側の即時抗告を退け、一審に続き解散を命じる決定をしました。これにより、教団の清算手続きが始まることになります。旧統一教会をめぐっては、長年にわたり信者らに不安をあおるなどして高額献金や物品購入をさせてきたとして、文部科学省が2023年10月、東京地裁に教団の解散命令を請求しました。東京地裁は去年3月、「およそ40年の長期