【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 ヴォレアス北海道（2月28日・男子第15節）【映像】揺れて「え、落ちない？」“魔球”サーブ男子バレーで、揺れて落ちると思わせておいて、ぜんぜん“落ちない”。むしろ伸びてくるサーブが炸裂。対峙した選手も思わず床をバシバシ叩いて悔しがるなど、取れそうで取れない一球に元監督の解説者も「磨きがかかっている」と太鼓判を押している。2月28日に大同生命SVリーグ男子の第15節