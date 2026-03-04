タレントの川口葵（27）が、4日までにインスタグラムを更新。祖父を亡くした思いをつづった。2月21日の投稿で「1月3日に大好きなじいが天国に旅立ちました」と、祖父が79歳の誕生日に死去したことを報告。「じいは約4年前から入院をしていて頑張って頑張って乗り越えてさいごまで生きてくれました。年末から病院に泊まってじいと過ごすことができて本当によかった」と振り返り、「じいの孫にしてくれてありがとう。世界一のじい