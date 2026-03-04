HENNGEは3月2日、企業の情報システム部門の現場をリアルに追体験できるオリジナルボードゲーム「情シスすごろく」の最新作である「情シスすごろく新版」を提供開始することを発表した。「情シスすごろく」は情報システム部門間のコミュニケーション促進や、ITトラブル対応のシミュレーションを目的として、2022年に誕生。それ以降もバージョンアップを重ねてきた。政府が定める「サイバーセキュリティ月間2026」（2月1日〜3月18日