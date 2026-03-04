JTが、日本市場において新ブランドとなるリフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」を立ち上げ、「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」を2026年3月3日よりCLUB JTオンラインショップにて先行発売、4月6日より順次、全国のセブン-イレブン、ローソン、NewDaysにて発売。また、「ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム」を3月中旬頃よりCLUB JTオンラインショップにて発売することを発表した。新