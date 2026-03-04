岡山県庁 岡山県が3日、県内の選挙人名簿登録者数を公表しました。 3月1日時点の有権者の総数は151万8698人で、前回（2025年12月1日時点）の調査より3571人減りました。 市区町村別では、横ばいだった新庄村を除く14市4区10町1村で前回を下回りました。最も減少したのは倉敷市で、574人減りました。