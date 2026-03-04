米株価指数先物時間外取引下げ拡大、ダウ200ドル安 東京時間10:39現在 ダウ平均先物MAR 26月限48360.00（-200.00-0.41%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6798.00（-26.75-0.39%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24645.75（-110.00-0.44%）