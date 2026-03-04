テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は４日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けた３日の強化試合で阪神を５―４で破ったことを報じた。阪神戦でドジャース・大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点リードの５回先頭で迎えた第３打席に代打・佐藤輝（阪神）が送られ、途中交代し２打数無安打だった。前日から５打数無安打で、ＷＢＣ前最後の実戦を終え