ＷＢＣ日本代表の１次ラウンド初戦（６日・東京ドーム）の相手で、５日の開幕戦で豪州代表と対戦する台湾代表が４日、東京ドーム内で前日会見に臨み、曽豪駒監督は「ＷＢＣは全世界が注目しているし、台湾にとって野球は国民全員を一つにできる大切なもの。まずは初戦が一番大事になる」と力を込めた。先発は今季からＮＰＢのソフトバンクでプレーする徐若熙（シュー・ルオシー）。指揮官は重要視する初戦の先発を右腕に任せた