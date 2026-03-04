分かってはいるが二の足を踏んでしまう……。健康長寿への第一歩が「歩行」にあるとは知りつつ、いざウォーキングを実践しようとすると面倒くさい。だが、そんな人でも大丈夫。80代の現役健康インストラクターがシニアに向けたウォーキング術を指南する。【石田良恵/女子美術大学名誉教授】＊＊＊【写真を見る】80代の現役健康インストラクターが欠かさない食材とは「ここでグズグズなどしていられない」いまから5年前の1月