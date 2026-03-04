退職希望者の勤務先との交渉を違法に弁護士にあっせんした際の紹介料を別の名目で払って仮装したなどとして、警視庁は4日、組織犯罪処罰法違反容疑で、「退職代行モームリ」運営会社社長や弁護士ら計4人を追送検した。