俳優の窪塚愛流が４日、都内で行われた「“ＢＯＳＳＳＥＬＥＣＴＥＤＢＹＳＨＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩ”ＰｒｅｓｓＰｒｅｖｉｅｗ」に出席した。俳優の父・洋介をほうふつとさせる金髪姿で登場。同ブランドのアンバサダーを務めるドジャース・大谷翔平が厳選した新コレクションを着用し「着たときから軽くて、これ着ながら野球できるんじゃないかな」と絶賛した。同コレクションにちなみ、“長く大切にしていること