俳優窪塚愛流（22）が4日、都内で「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」プレスプレビューに出席した。BOSSのブランドアンバサダーを務めるドジャース大谷翔平投手が厳選した最新コレクション。この日は総額約27万円のコーディネートで登場し、「これを着ながら野球ができるぐらい軽い。普段のファッションに取り入れたい」と語った。続けて「普段僕たちが何げなく生活している中、大谷選手が歴史をつくっている姿を拝見して、自分の