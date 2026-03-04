お笑いコンビ、ダイノジの大谷ノブ彦（53）が4日、自身のXを更新。「戦争は反対」とつづった。大谷は「知ることだ過剰な意見だけに流されず確かな情報を調べて知ることそれだけでも抑止力になると信じてる」と書き出した。トランプ大統領率いる米国がイスラエルとともに、イランに対する大規模な軍事攻撃を開始。イランが報復攻撃するなど、世界情勢にも大きな影響を与えかねない深刻な戦争が勃発している。そうした世界情