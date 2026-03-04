アスクルは３日続落。３日取引終了後、２月度の月次業績を発表した。ＡＳＫＵＬ事業とＬＯＨＡＣＯ事業の合計の単体売上高は前年同月比２０．６％減と、５カ月連続でマイナスとなった。これが売りの手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS