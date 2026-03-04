イビデンが大幅に３日続落している。４日の同社株は前場においてプラス圏で推移する場面があったが、シンガポールに拠点を置くＧＩＣによるイビデン株の保有割合が低下していたことが明らかとなり、これに反応した売りが出た。同日に提出された変更報告書によると、ＧＩＣの保有割合は５．０７％から３．８０％に低下した。報告義務発生日は２月２５日。ＧＩＣの保有目的は純投資となっている。 出所：MINKABU PRESS