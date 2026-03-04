ユナイテッドアローズは全般安に連れ朝安スタートとなったものの、その後は底堅い動きとなっている。３日の取引終了後に発表した２月度の売上概況（速報）で、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高が前年同月比１２．９％増と５カ月連続で前年実績を上回ったことを好材料視した買いが入っている。 気温の上昇とともに春物需要が活性化したことで、客数、客単価とも前年を上回った。商品別では、春物アウタ