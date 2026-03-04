４日の東京株式市場で、日経平均ボラティリティー・インデックス（ＶＩ）が急伸し、５０の大台に達した。「相互関税ショック」のあった２０２５年４月以来の高水準で推移している。日経平均ＶＩは日経平均オプション価格をもとに算出され、値が高い場合、日経平均の変動が大きくなると投資家が予想していることを示す。 出所：MINKABU PRESS