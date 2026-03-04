午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８、値下がり銘柄数は１４６０、変わらずは１１銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりはその他製品のみ。値下がりで目立つのは石油・石炭、非鉄金属、卸売、銀行、鉱業、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS