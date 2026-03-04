介護保険は、高齢になったときに使う制度というイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか？しかし実際には、年齢や病気の種類によっては65歳未満でも利用できるケースがあります。 本記事では介護保険は何歳から使えるのかについて以下の点を中心にご紹介します。 65歳未満の場合に介護保険を利用できる条件 要介護認定の申請方法 介護保険で利用できるサービス 介護保険は何歳から使えるのかに