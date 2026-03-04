不安をあえて無視していて良いのだろうか。【写真】大谷に「わざとぶつける」韓国投手の問題発言リュ・ジヒョン監督率いる韓国代表は3月3日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズとの強化試合で8-5と勝利した。韓国は大阪で行われた阪神タイガース、オリックスとの強化試合2連戦で1勝1分を記録し、決戦の地・東京へ向かうことになった。試合後、リュ監督は「残念な点はない」とキッパリ。「ご存じの通り、所属チー