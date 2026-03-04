現地３月３日に行なわれたプレミアリーグの第29節で、遠藤航（怪我で離脱中）が所属する５位リバプールは、最下位のウォルバーハンプトンと敵地で対戦した。78分に先制を許したものの、83分にモハメド・サラーの待望の一発で同点に追いつく。しかし、90＋４分に失点。１−２でタイムアップを迎え、金星を献上した。来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を狙う上で、あまりに痛恨の黒星となった。クラブの公式サイトによれ