4日11時現在の日経平均株価は前日比1790.79円（-3.18％）安の5万4488.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は118、値下がりは1460、変わらずは11と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は268.74円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が193.33円、東エレク が179.5円、ファナック が64.68円、フジクラ が57.16円と続いている。 プラス寄与度トップは