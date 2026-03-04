2026年3月3日、韓国・アイニュース24は「米国によるイラン空襲を受け、中国政府が中国国民に同国からの退避を促している中、イラン隣接国から中国への航空券代が一時は数億ウォン代にまで急騰した」と伝えた。記事は台湾・FTV（民間全民電視公司）などの報道を引用したもので、「中国当局が退避令を出した直後、シリアなど周辺の中東の国から北京へ向かう片道航空券の価格が300万元（約6億4000万ウォン＝約6867万円）に跳ね上がっ