国連は3月3日、中東情勢の悪化により、レバノンで少なくとも3万人が避難を余儀なくされたと明らかにしました。イスラエルはレバノンの住民に避難警告を発した後、レバノン、特にレバノン南部とベイルート南郊に対する空爆を続けているとのことです。（提供/CGTN Japanese）