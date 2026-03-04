「大和証券 Mリーグ2025-26」3月3日の第1試合で、BEAST X・東城りお（連盟）が、変幻自在な仕掛けで満貫をアガり切るまでの過程で見せた愛らしい表情の変化に、視聴者の注目が集まった。【映像】コロコロ変わる東城の愛らしい表情場面は東3局。東城は2万4700点持ちの2着目でこの局を迎えた。配牌でソウズの1面子と両面ターツという好形を手にすると、第1ツモで場風の東、2巡目に自風の西を対子にする。一気に混一色が漂う勝負