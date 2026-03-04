びっくりドンキーはきょう・4日から、「野菜のおいしさ、いろとりどり。いろどりセット」フェアをスタートする。ハンバーグに色鮮やかな野菜を組み合わせたセットメニューに加え、揚げたての「オニオンリング」も期間限定で登場し、春の食卓を盛り上げる。【画像】どんなセットにしようか悩ましい…いろどりセット選び方「いろどりセット」は、ハンバーグとライスに、ひじき、人参、枝豆を使ったひじきサラダと、9種の野菜サラ