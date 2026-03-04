元TBSでフリーアナウンサーの佐藤渚（38）が4日までに自身のインスタグラムを更新。夫でサッカー元日本代表の柏木陽介氏（38）との結婚10周年を報告し、夫婦ショットやかつての着物姿での夫婦ショットなどをアップ。「今日で結婚から丸10年でした」と書き出し、自身と柏木氏との2ショットをアップ。「『俺を幸せにして下さい！』と言われて結婚して、本当に物事の判断基準が夫が幸せかどうかだった気がします。幸せな10年だっ