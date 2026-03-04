電動キックボードで違反走行をしたとして取り締まりを受けた29歳の男性が受講義務のある講習を受けなかったとして、警視庁に書類送検されました。電動キックボードをめぐる受講命令違反での書類送検は、全国で初めてです。道交法違反の疑いで書類送検されたのは、千葉県木更津市の自営業の男性（29）です。男性は去年7月から10月にかけて、東京都公安委員会から電動キックボードの運転者講習を受けるよう命じられたにもかかわらず