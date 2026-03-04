仙台地裁宮城県岩沼市の海岸で2025年4月、女性保育士の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄などの罪に問われた知人の無職佐藤蓮真被告（22）＝同市＝は4日、仙台地裁の裁判員裁判初公判で、起訴内容をおおむね認めた。起訴状によると25年4月12日、岩沼市の防波堤の上で行仕由佳さん＝当時（35）、仙台市太白区＝の胸などをペティナイフで複数回突き刺して殺害した上、砂浜に設置された消波ブロックの隙間まで遺体を移動し