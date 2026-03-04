ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子1500メートルで6位となり、ヨハン・デビット・コーチ（右）と抱き合う高木美帆＝2月、イタリア・ミラノ（共同）現役引退を表明したスピードスケート女子の高木美帆（31）＝TOKIOインカラミ＝は2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で女子1500メートルの初制覇に集大成を懸けた。結果は6位で表彰台にも届かず、長年付き添うヨハン・デビット・コーチと約40秒間も抱き合い、珍しく号