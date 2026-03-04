元日向坂46メンバーの富田鈴花（25）が4日、TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演した。昨年グループから卒業して以来初の登場となり「スタジオに制服じゃない姿で来るの、初めてなんで。みんなから『大人っぽいね』って言われてアガってます。盛山さんとか」とお笑いコンビ、見取り図の盛山晋太郎のいる後方を振り向いた。盛山が「誰が？オレ、言ってない」などと反応したが、「大人っぽくな